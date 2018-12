Piratage en ligne: Attention aux liens "S3 amazonaws" qui circulent sur Facebook

"A quoi ressemble la vie avant et après vos 30 ans", "A quoi ressemble la vie avant et après le mariage", "Pourquoi les hommes et les femmes sont vraiment différents"... Voilà le type d'articles que vous avez certainement vu passer sur votre fil d'actualités Facebook. Mais attention, si le contenu paraît humoristique, derrière le lien se cache une fraude.



Juste après avoir cliqué, le site vous adresse une mise en garde, vous demandant de cliquer "oui "si vous avez plus de 16 ans. En cliquant "oui", vous autorisez en réalité l’application cachée derrière la page web à accéder à vos données Facebook, et même à publier en votre nom, prévient le journal Sud Ouest, mettant en garde : "il s'agit d'un hameçonnage,technique de fraude qui vise à obtenir des informations confidentielles (...) afin d'usurper votre identité, de pirater votre compte ou de vous extorquer de l’argent. Car hébergé sur "S3.amazonaws.com", un service de stockage de pages web d’Amazon, le service est très prisé des cybercriminels.



Vous êtes tombés dans le piège ? Le journal vous conseille de sécuriser votre compte /Rendez-vous sur l’icône "Aide" en haut à droite de votre écran, dans "sécurité du compte", puis "obtenir plus d’aide sur la sécurité du compte". Une fois sur l’onglet "confidentialité et sécurité", cliquez sur "comptes piratés et faux comptes", puis sur "Je pense que mon compte a été piraté ou qu’une personne est en train de l’utiliser sans ma permission." Suivez les instructions de Facebook. (La procédure est détaillée sur l'article du Sud Ouest).



Il faut ensuite vérifier qu’aucun programme malveillant n’a été installé sur votre ordinateur ou votre téléphone.



Si vous avez cliqué depuis un ordinateur, il vous est vivement conseillé de vérifier la liste d’extensions de votre navigateur afin de supprimez celles qui paraissent suspectes. Si vous avez cliqué depuis un smartphone, le risque d’avoir installé un programme malveillant est moindre, mais il est tout de même recommandé de vérifier dans les paramètres qu’aucune nouvelle application n’a été installée.



En cas de doute, vous pouvez également désinstaller vos applications les plus sensibles (navigateur, application bancaire) et les réinstaller, conseille encore le média. Pour plus de sécurité à l'avenir, pensez également à vous rendre dans les paramètres de sécurité de votre mobile, puis dans la gestion de l’appareil pour vérifier que l'interrupteur "autoriser l’installation d’applications issues de sources autres que le Play Store" est bien désactivé.