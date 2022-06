A la Une . Piqûres sauvages : Un homme interpellé lors d’un tournage de TF1

Un homme a été interpellé car suspecté d’avoir piqué à l’aide d’une seringue une vingtaine de personnes lors d’un concert. Il s’agit de la première interpellation depuis que les cas de piqûres sauvages défraient la chronique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 09:49

Un homme a été interpellé vendredi dernier à Toulon, suspecté d’avoir piqué une vingtaine de personnes. Les faits se sont produits sur la plage du Mourillon où avait lieu le concert "la chanson de l’année" organisé par TF1. Le suspect, âgé de 20 ans, a été mis en examen dimanche par le Parquet de Toulon pour "violences aggravées par arme et par la préméditation". Il a été placé en détention.



Une vingtaine de personnes ont déclaré aux services de police avoir été victimes de piqûres lors du concert. D’autres plaintes non formalisées pourraient encore arriver. Une agente de sécurité a fait un malaise après avoir été piquée. La raison du malaise, substances nuisibles ou stress, n’a pas encore été déterminée.



Lors de la soirée, les évènements ont provoqué des mouvements de foule qui ont fait réagir les forces de l’ordre. Les policiers ont rapidement repéré le suspect et l’ont interpellé. Il a été formellement identifié par deux femmes qu’il avait tenté de piquer et contre lesquelles il a fait acte de violence. Un deuxième homme a été interpellé, mais a été libéré.



L’individu conteste les faits, mais les témoignages des victimes ont convaincu les autorités d’ouvrir une information judiciaire. En raison de la vague de piqûres qui touche la France depuis quelques semaines, le Parquet a mis en place un protocole avec la police et la gendarmerie. Ainsi, des prélèvements de sang, d’urine et de cheveux seront réalisés sur les plaignants. Les résultats des victimes de Toulon sont attendus la semaine prochaine.



