A la Une . Piqûres en boîtes de nuit : Un homme interpellé à Lyon avec une seringue et du GHB

Les forces de l'ordre ont arrêté un homme qui tenait une seringue et du GHB alors qu'il se trouvait dans un bar de Lyon. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 11:46

Une cinquantaine de plaintes ont été déposées en France suite à des piqûres sauvages subies par des victimes en boîte de nuit, dans les bars ou dans les festivals. Ce phénomène inquiétant n'avait mené jusqu'à présent à aucune arrestation. Seuls deux cas avaient révélé la présence de GHB dans le corps d'adolescentes dans la Loire.



Des contrôles ont été menés par les forces de l'ordre dans les établissements de nuit ce week-end. Un mix du DJ connu internationalement, Bob Sinclair, avait même été interrompu pour une fouille du public.

Une seringue à la main dans un bar



Un homme de 24 ans a été surpris en possession d'une seringue par les vigiles d'un établissement de nuit à Lyon. Ils ont alerté les policiers qui ont procédé à son arrestation, relate France 3.



Les forces de l'ordre ont aussi retrouvé du LSD et une fiole d'un liquide proche du GHB. Les enquêteurs tentent pour l'instant de déterminer si les drogues n'étaient pas destinées à une consommation personnelle.

Rumeurs de piqûres à La Réunion



Des internautes affirment qu'une jeune femme a été victime d' Des internautes affirment qu'une jeune femme a été victime d' une piqûre sauvage dans une boîte de nuit de La Réunion ce week-end. Il n'y a pour l'instant aucune plainte déposée.