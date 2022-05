La grande Une Piqûres en boîtes de nuit : Des rumeurs circulent à La Réunion

Un phénomène inquiétant est apparu ces derniers mois en France. Des dizaines de plaintes ont été déposées par des personnes qui expliquent avoir reçu des injections à l'insu de leur plein gré via des seringues dans des soirées. Du GHB a été découvert chez deux adolescentes qui affirment avoir été victimes de piqûres en métropole. Des internautes affirment avoir été piqués à La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 14:42

#Vigilance 💉 | En soirée et dans les lieux festifs, restez vigilants face au risque de piqûres sauvages. Si vous pensez en être victime, déposez plainte dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie. pic.twitter.com/XDOYMGaNWF

— Ministère de l'Intérieur 🇫🇷🇪🇺 (@Interieur_Gouv) April 28, 2022



Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée auprès des forces de l'ordre à La Réunion. Mais des internautes publient des photos sur les réseaux sociaux et indiquent avoir été piqués avec une seringue dans une boîte de nuit de l'île.

Ce phénomène existe depuis plusieurs mois



Les premiers témoignages recueillis en métropole remontent à décembre 2021. Des fêtards expliquent ces derniers mois avoir été piqués à leur insu avec des seringues lors de soirées dans des boîtes de nuit, des bars ou des festivals. Une cinquantaine de personnes avaient porté plainte dans l'Hexagone fin avril, selon



Des dizaines d'enquêtes ont été lancées sur le territoire national après de nombreux témoignages. Les jeunes expliquent avoir senti une vive douleur pendant la piqûre et avoir ensuite eu des symptômes qui peuvent parfois être graves. Ils vont des vomissements, nausées et vertiges jusqu'à l'évanouissement, des troubles de la mémoire et des hallucinations. Les premiers témoignages recueillis en métropole remontent à décembre 2021. Des fêtards expliquent ces derniers mois avoir été piqués à leur insu avec des seringues lors de soirées dans des boîtes de nuit, des bars ou des festivals. Une cinquantaine de personnes avaient porté plainte dans l'Hexagone fin avril, selon France Bleu Des dizaines d'enquêtes ont été lancées sur le territoire national après de nombreux témoignages. Les jeunes expliquent avoir senti une vive douleur pendant la piqûre et avoir ensuite eu des symptômes qui peuvent parfois être graves. Ils vont des vomissements, nausées et vertiges jusqu'à l'évanouissement, des troubles de la mémoire et des hallucinations.

Des substances ont été révélées dans deux cas



Une centaine de témoignages ont été recueillis et des dizaines de plaintes ont été déposées. Mais ce n'est que dans deux cas que des drogues ont été trouvées.



Deux adolescentes de 17 ans ont présenté les résultats des analyses réalisées après la soirée lorsqu'elles sont allées porter plainte aux forces de l'ordre dans la Loire. Des traces de GHB, la "drogue du violeur" ont été retrouvées.



Un homme de 20 ans affirme que du GHB a aussi été décelé dans son organisme, selon France Bleu. Cela s'est passé en Isère.

La Réunion est-elle concernée ?



Il n'y a pas l'instant aucune plainte déposée auprès des forces de l'ordre. Des jeunes affirment toutefois sur les réseaux sociaux avoir été victimes de piqûres avec des seringues au début de ce week-end dans une boîte de nuit de La Réunion.



Le phénomène inquiétant est-il arrivé à La Réunion ou s'agit-il d'une rumeur ? On devrait en savoir plus dans les prochains jours.