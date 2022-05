Piqûres en boîte de nuit : Plus de 300 plaintes en 2 mois en France

Si les motivations des auteurs et la nature des injections restent à éclaircir, les agresseurs procèdent toujours selon le même mode opératoire. Dans la foule d’un établissement de nuit, la victime ressent la piqûre d’une seringue avant d’en ressentir les effets secondaires.Sur l’ensemble du territoire, on recense plus de 350 plaintes, principalement de femmes. Aucune des pistes n’a pour l’heure mené à une arrestation ni permis de confirmer la présence de substances toxiques directement liée à ces injections mystères, excepté deux cas survenus à Roanne et dans les Pyrénées orientales où du GHB avait été détecté.