Piqûre de rappel: Chiens et pétards ne font pas bon ménage

La SPA Réunion rappelle aux propriétaires de chiens les bons gestes à adopter en cette période de fête."Sachez que de nombreux chiens sont effrayés par le bruit des pétards qui est amplifié par cinq par rapport à l’oreille de l’être humain, explique l’organisation. De ce fait, affolés, ils peuvent s’échapper et sauter par-dessus les clôtures qu’ils ne franchiraient pas en temps normal. Il ne faut donc pas laisser votre animal dans votre cour".Les propriétaires sont en effet nombreux, chaque année, à retrouver leur cour vide le lendemain des fêtes. Mais attention, la panique d’un animal peut lui être mortelle s’il est attaché : "Chaque année, on retrouve des chiens étranglés par leur attache".Il est donc préférable d’enfermer son chien à l’intérieur. Il est aussi possible de demander au vétérinaire de prescrire un léger calmant.