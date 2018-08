Pique-nique zéro déchet, vous savez tout !

Toutes les personnes interrogées ou presque, connaissent parfaitement les consignes et les bons gestes à avoir lors des pique-niques, promenades ou autres randonnées. Cela est vraiment très encourageant.Durant toute cette semaine, les médiateurs ont pris le temps de discuter avec les familles, afin de voir comment elles s’organisaient lors des pique-niques. Ces échanges ont été l’occasion de faire passer les bons messages et de vérifier qu’ils étaient bien compris. Serviettes en tissus, vaisselle durable, gestion des déchets, suppression des poubelles, … autant de sujets abordés, décortiqués et expliqués.750 personnes ont ainsi été sensibilisées par les médiateurs.