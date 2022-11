A la Une . Piotr Tolstoï, proche de Vladimir Poutine, menace la France

La guerre a débuté en février dernier entre la Russie et l’Ukraine. Les forces de l’OTAN fournissent le pays assiégé en armes et en renseignements stratégiques. Par C.L. - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 08:58

Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, a expliqué sur le plateau de BFMTV comment une telle prise de position pouvait avoir des conséquences très néfastes au niveau national en France : "Vous allez payer le prix et ce sera cher", a-t-il déclaré.



Il vise plus particulièrement la classe populaire européenne en prédisant une crise économique de grande ampleur avec inflation, prix de gaz et prix de l'électricité en augmentation.



Piotr Tolstoï menace également les politiciens qui sont aujourd’hui contre la Russie et qui votent des sanctions. "La Russie est le plus grand pays de l’Europe et elle a déjà eu de grandes victoires par le passé". Il cite les deux guerres mondiales au terme desquelles la Russie a fini à Paris et à Berlin.



"Quand je dis que Kiev est notre objectif, c’est encore bien modeste", Des mots qui suscitent la frayeur.