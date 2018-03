Santé Pilule Alli, 8.000 boîtes vendues en un an à La Réunion

La pilule Alli, petite sœur du médicament remboursé Xenical, décroche 15% de part de marché en France métropolitaine depuis sa mise en vente il y a un an. "Une bonne vente" , considère Martine Frey, directrice marketing au laboratoire GSK Santé grand public, fabriquant de la pilule.



Un succès qui n'est pas moindre à La Réunion. Sur la période de juillet 2009 à février 2010, 8.000 boîtes ont été vendues dans les pharmacies de l'île.



Ce produit, en vente uniquement chez les professionnels de santé, a su conquérir son public : les femmes de 35 à 50 ans qui ont tenté deux ou trois régimes auparavant, "présentant un IMC (indice de masse corporelle) supérieur ou égal à 28, soit en moyenne un poids 75 kg et plus".



Alli, dont la vente a débuté en 2008 aux Etats-Unis, n'est pas à utiliser seul mais en complément d'un régime. Un entretien avec le pharmacien est obligatoire avant d'utiliser le produit, attribué après un diagnostic du professionnel. Alli est "à combiner avec des règles de régime strict" et permet de maigrir 1,5 fois plus vite qu'avec un régime traditionnel seul.



Alli, ce n'est pas à confondre avec "les pilules maillot de bain"



Le laboratoire se charge de former les pharmaciens "qui jouent le jeu" , assure Nicolas Le Trequesser, responsable légal des produits des laboratoires GSK sur l'île. Ce produit n'est pas à classer parmi "les pilules maillot de bain", précise-t-il. Il ne fait pas parti "du marché minceur" et ne doit pas être considéré comme "la pilule minceur" d'avant les vacances d'été... Un marché tout de même en chute libre depuis un an et demi précise le professionnel. Si le public des pilules minceurs "maillot de bain" s'est tourné vers ce produit suite à un fort tapage médiatique, "il a vite déchanté au comptoir" , indique Nicolas Le Trequesser. "Alli est un médicament qui s'inscrit dans le long terme et il faut avoir envie de faire un régime jusqu'au bout".



A La Réunion, trois grossistes répartissent le produit dans les diverses pharmacies de l'île. En moyenne, ils commandent en groupé 1.200 boîtes, ce qui représente un stock de deux mois. Un chiffre qui n'est pas prêt de baisser, car la demande est croissante.



Compléter un régime alimentaire avec le médicament Alli représente un investissement de 60 à 70 euros pas mois. Au-delà de ce tarif, c'est un prix abusif, mais les pharmaciens ayant les yeux plus gros que le ventre, rassurez-vous, sont minoritaires, assure Nicolas Le Trequesser.





