Communiqué Piloter un robot, imprimer des objets en 3D, réutiliser les déchets... Zoom sur les ateliers marmailles du FABLAB H30

Du 10 au 24 octobre, le FABLAB H3O organise à Bras-Panon et à Saint-Benoît, des ateliers pédagogiques et ludiques gratuits, d’initiation aux outils numériques. Les enfants découvriront le numérique sous plusieurs formes : dessiner, piloter un robot pédagogique, imprimer des objets en 3D, ou encore apprendre à réutiliser leurs déchets plastiques. Par N.P - Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 à 10:01

Le communiqué :



2 SITES, 11 JOURS, 14 ATELIERS ET ANIMATIONS



LE FABLAB H3O, LA PLATEFORME D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET SOCIALE QUI VOUS REDONNE LE POUVOIR D’AGIR



Notre mission dans l’association FABLAB H3O est de faciliter à tous, l’accès à l’outil numérique et sa prise en main. Pour nous, la connaissance est l’affaire de tous. Le FABLAB H3O est une plateforme d’échange et de partage des connaissances. Chez nous, chaque membre s’inscrit dans une logique de transmission du savoir, et ce, quel que soit le domaine de compétence et le niveau.



LE FABLAB H3O ANIME L'EST EN OCTOBRE



Durant les vacances scolaires du mois d'octobre 2022, le FABLAB H3O organise à Bras-Panon et à Saint-Benoît, des ateliers pédagogiques et ludiques gratuits, d’initiation aux outils numériques.



Du 10 au 24 octobre, les enfants découvriront le numérique sous plusieurs formes :

Dessiner

Piloter un robot pédagogique

Voyager dans une réalité virtuelle,

Modéliser et imprimer des objets en 3D

Créer son jeu vidéo

Réutiliser ses déchets plastiques

Découvrir les oiseaux endémiques



