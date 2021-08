Piller la Terre pour fuir dans l'espace ?

Je reconnais qu’on a peut-être raison d’inventer des produits pour lutter contre certaines maladies. ... encore que. ... Cependant, s’agissant d’une espèce au pouvoir de réflexion extraordinairement développé, me dit-on, il me semblerait plus judicieux que, dans le même temps l’on dépense au moins autant d’énergie et de sous pour expliquer à nos concitoyens, comment faire pour ne pas tomber malade.



L’ahurissant paradoxe de notre société, c’est que l’on prend, comme souvent, le problème à l’envers. Malgré des annonces tonitruantes mais incomprises par la plupart (le fameux « mangez bougez »), le ministère de la Santé (qui, plus honnêtement devrait s’appeler « ministère de la Maladie), semble investir beaucoup plus d’énergie dans la recherche d’improbable molécules miracle que dans l’indispensable prévention.



N’importe quel imbécile est capable de comprendre qu’il vaut mieux être en bonne santé que malade. N’importe quel imbécile est capable d’organiser sa vie pour ne pas être malade. ... sauf que, si vous posez cette question au grand responsable de votre santé (le fameux et indispensable généraliste référent): « Qu’aurais-je du faire, cher docteur, pour ne pas être malade », vous avez peu de chance d’obtenir une réponse satisfaisante. Dans le meilleur des cas il vous enverra chez votre diététicienne préférée qui, à priori, a moins de connaissance que lui sur le fonctionnement du corps humain (idem pour le prof de sport si, par extraordinaire il vous adresse à lui).



Non, 99% des médecins se contenteront de feuilleter le Vidal et vous enverrons illico chez les vendeurs de ces prodigieuses molécules qui, vous ne le savez peut être pas ne guérissent que 40% des maladies alors qu’un individu normalement constitué et disposant d’une défense immunitaire normale, est protégé contre 90% des maladies (il faudrait évidemment pour cela que ses fonctions vitales, en particulier, sa flore intestinale, ne soient pas trop perturbées).



Alors, oui, si nous sommes malades, procurons-nous ces produits miracle fabriqués par. ... Jonhson, Pfither et autre Moderna mais n’oublions jamais que si l’espèce humaine est sur Terre depuis plusieurs millions d’années et qu’elle n’a pas encore disparue, c’est qu’elle possède une mécanique interne particulièrement efficace et performante. Si nous la massacrons, libre à nous mais ne nous plaignons pas de l’inefficacité du garagiste. Même bien réparée, une voiture accidentée ne vaudra jamais une voiture neuve bien entretenue.



Oh, je sais bien, la création de MODERNA par Jeff Bezos, partait d’un bon sentiment. Il s’agissait tout simplement de réaliser un rêve d’enfant. Subjugué par les premières images de l’homme dans l’espace, le jeune Bezos s’est juré d’y aller lui aussi, un jour. Mais pour cela, le futur adulte comprit très vite qu’il lui faudrait beaucoup d’argent. Qu’à cela ne tienne, son camarade Bill Gates, lui donna la recette. Des oreilles indiscrètes m’ont même rapporté que devenu adulte, le jeune Bezos s’est vite rendu compte que sa planète était devenue infernale, invivable.



Qu’à cela ne tienne, raconte-t-il à ses amis « Nous allons tous émigrer dans l’espace et créer une société idéale qui vivra une vie de rêve sur d’immenses satellites artificiels ». Mais pour cela, il faut beaucoup d’argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amazon, Moderna et même la fortune de Bill ne suffiront sans doute pas. La santé des Terriens a bon dos, ne trouvez-vous pas ? Ne faudrait-il pas arrêter le roi avant qu’il n’arrive à Varenne ?



Mais finalement, de quoi s’agit-il ? D’une dangereuse épidémie ou le signe d’une humanité affaiblie, dégénérée ou folle ? Je me pose tout de même la question: « Et si Bezos avait raison de vouloir quitter la Terre ? »