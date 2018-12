Pillages de supérettes dans l'Est: 10 personnes en garde à vue

C'est une information de nos confrères du Journal de l'île.



Dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue suite aux pillages du Leader Price de Saint-Benoit et du Promocash de Sainte-Marie.



Pour le premier casse, dont le préjudice s'élève à 28 000 euros, ce sont six personnes âgées entre 17 et 40 ans qui ont été identifiées par la gendarmerie.



Pour le pillage du Promocash, ce sont quatre jeunes âgés entre 20 et 25 ans qui ont été arrêtées.



Les dix pilleurs sont attendus prochainement dans le cadre de la comparution immédiate.