Pillage du Leader Price: Ils volent pour 21000€ d'alcool et 4000 de chocolat

Quatre personnes, soupçonnées d'avoir participé au pillage du Leader Price de St-Benoit dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier, ont été déférées hier au parquet de St-Denis. En attendant leur procès qui aura lieu en février 2019, ils ont été placés en détention provisoire.



Lors de ce casse, qui avait été fait entre 23h et 3 h du matin, pas moins de 30 000 euros de marchandises ont été volées par une quarantaine d'individus, dont 21 000 euros d'alcool et 4 000 de chocolat. Le lendemain, les gendarmes de St-Benoît interpellaient six individus.



Le procès en comparution immédiate, qui devait se tenir ce mercredi, a été renvoyé au 6 février 2019, la défense des suspects demandant à la cour, au vu du contexte actuel, de ne pas confondre "vitesse et précipitation".