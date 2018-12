Pillage du Leader Price : Il se pointe avec un couteau au tribunal et finit en prison

Mercredi se tenait la comparution immédiate de quatre personnes soupçonnées d’avoir participé au pillage du Leader Price de Saint-Benoît dans la nuit du 19 au 20 novembre en marge des manifestations des "gilets jaunes". Leur procès a été renvoyé au 6 février prochain. Mais un de leurs camarades comparaissait quant à lui ce vendredi pour d’autres faits.



Alors que l’homme de 23 ans se trouve dans la salle d’audience où ses copains sont jugés, mercredi, la victime, le gérant du point-chaud du Leader Price, l’identifie comme étant l’un des pilleurs du supermarché. Remonté, le jeune quitte la salle. Mais il a surtout la mauvaise idée de revenir au tribunal armé d’un couteau et de s'en prendre à la victime. Blessé à l'arcade, il est pris en charge par les secours. Un gendarme et un agent de sécurité parviennent à maîtriser l'homme qui est ensuite placé en garde à vue.



Ce vendredi, il nie être le propriétaire du couteau, expliquant que la victime l’aurait placé derrière un des pilonnes pour s’attaquer à lui après l’audience et que c’est là qu’il l’aurait trouvé.



Peu convainquant, il s’est vu placé en détention provisoire en attendant son procès le 11 janvier.