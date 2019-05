"Pigment", un album en famille, Nathalie Natiembé et son fils Mounawar

Nathalie Natiembé et Mounawar, mère et fils, se sont produits en janvier à la Cité des arts à l’occasion de la sortie de leur album "Pigment". Un concert pour le moins authentique et original alliant le style Africain, oriental, soul, funk, folk et rock électro.



Cet album est né du partage de genre musical, entre mère et fils. Réalisés dans un délais très court, pendant leur quatre jours de résidence à La Cité des Arts, les titres révèlent un réel besoin et une envie certaine de partager des émotions avec leur public.



Les rythmes sont détonnants et l’énergie sur la scène est un vrai bonheur. Ces deux auteurs compositeurs interprètes nous réservent encore des surprises …