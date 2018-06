Piètre performance de la France face au Danemark (0-0), attention à l'Argentine en 1/8e...

C'était probablement le pire match de cette Coupe du monde en terme de jeu. La France et le Danemark se sont neutralisés sur un score nul et vierge hier lors du dernier match du groupe. Une rencontre sans intérêt -les deux équipes étant déjà qualifiées- qui a permis à Didier Deschamps de faire tourner avant le choc face à l'Argentine en huitième de finale. Mais le niveau de jeu affiché par ses joueurs continue d'inquiéter…



Tout au long de la rencontre, l'équipe de France a balbutié son football, ne parvenant pas à trouver la faille dans la défense danoise, qui a su repoussé les assauts. Un spectacle ennuyeux qui a provoqué la colère des supporters présents dans le stade, qui ont sifflé l'ensemble des joueurs.



D'habitude virevoltant avec les Bleus, Antoine Griezmann est complètement passé à côté de son match. "Ça ne devait pas être beau à la télé. Je suis désolé pour les gens qui attendent beaucoup de buts ou des beaux gestes, ce n’était pas le cas aujourd’hui. On a essayé de prendre l’avantage en première période mais on n’a pas réussi. En deuxième, ça s’est vu que les Danois ne voulaient pas faire énormément d’efforts, nous non plus", a-t-il notamment déclaré après la rencontre.



Face à l'Argentine, qui s'est qualifié in-extremis mais avec un fond de jeu irrégulier, l'équipe de France devra montrer un autre visage pour espérer atteindre le dernier carré de la compétition.