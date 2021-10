Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Piétonnisation du front de mer : une journée artistique Tous les dimanches, Saint-Paul piétonnise son front de mer. Ce dimanche 24 octobre 2021, la Ville de Saint-Paul innove une nouvelle fois avec une journée artistique !



Cette piétonnisation hebdomadaire permettra aux Saint-Pauloise·s et aux Réunionnais·es de venir bat karé somin bord’mer. Plusieurs animations gratuites vous seront proposées. Un programme exceptionnel : Peinture, street art, confection d’instruments traditionnels et de cerfs-volants, ateliers d’aquarelles.

Plusieurs stands seront aussi installés. L’occasion de réveiller l’artiste qui est en vous.

Venez profiter d’un bol d’air frais entre amis ou en famille. Pour ces activités, la Ville applique le protocole sanitaire en vigueur et la réglementation édicté·es par l’État dans la lutte contre la Covid-19.

Ce rendez-vous amené à se pérenniser va permettre à la population de se réapproprier son environnement et son front de mer à Saint-Paul, Ville où il fait bon vivre. Nous faisons appel à votre sens du civisme et à la citoyenneté.

Afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation, la Ville de Saint-Paul

Rue du Quai GILBERT, portion comprise entre les rues Louis-LÉPINAY et SUFFREN

