Piétonne mortellement fauchée à St-Denis : La conductrice mise en examen

Par La Rédaction - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 11:19





La conductrice, Les faits remontent à samedi matin. Une conductrice percute de plein fouet une piétonne qui traverse les voies de circulation vers 5h30 au niveau de la station-service des Deux Canons sur la commune de Saint-Denis. La victime de 32 ans décède quelques heures plus tard après sa prise en charge par les secours.La conductrice, alcoolisée au moment des faits selon nos informations , a été placée en garde vue dans la foulée. Elle a été présentée devant le Parquet ce lundi matin, puis mise en examen pour homicide involontaire et placée sous contrôle judiciaire.