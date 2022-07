Piéton tué à Grands Bois : La gendarmerie lance un appel à témoin

APPEL À TÉMOIN - ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE



Dimanche 24 juillet 2022, sur la commune de PETITE ÎLE, entre 18h35 et 18h45 sur la RN2, sortie 28 - Anse les Bas, dans le sens SAINT PIERRE - PETITE ÎLE, un accident mortel de la circulation routière impliquant un véhicule et un piéton est constaté par la gendarmerie.

L'identité du piéton, un homme âgé d'une quarantaine d'année, n'est pour l’heure toujours pas déterminé.



Au moment des faits, il portait un tee-shirt, un short et des claquettes.



En cas de renseignements, bien vouloir contacter la gendarmerie de SAINT JOSEPH au 02.62.56.50.12 ou en composant le 17.