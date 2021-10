A la Une . Piéton renversé à St-Joseph : Un Duster gris recherché par les gendarmes

Les gendarmes lancent un appel à témoin suite à un accident de la route qui date de lundi matin. Un piéton a été percuté par un SUV. Le conducteur s'est enfui et est activement recherché par les militaires. Par NP - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 09:40

Un accident corporel de la circulation routière impliquant un véhicule et un piéton est survenu à St-Joseph le lundi 04 octobre 2021 à 06h50.



Le véhicule a percuté la victime sur un passage piéton sur la RN2 entre St-Joseph et Langevin dans la rue Victor Hugo (en face de la charcuterie MUSSARD).



Après la percussion, le conducteur a accéléré pour prendre pris la fuite.



Bien que l'état de santé de la victime se soit nettement amélioré, la gendarmerie est toujours à la recherche du véhicule impliqué qui était occupé par un couple circulant en direction de St-Philippe.



Signalement du véhicule : DACIA Duster gris clair endommagé légèrement à l'avant droit du véhicule (lieu de l'impact).



Une enquête a été ouverte par le parquet de St-Pierre pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois.



Toute personne pouvant apporter des renseignements relatifs à cet accident peut contacter la brigade de St-Joseph au 02-62-56-50-12 ou composer le 17 en dehors des heures ouvrables.