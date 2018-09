Piéton mortellement fauché sur la route du Théâtre : 4 ans de prison pour le conducteur ivre

Le jeune conducteur est apparu encore bouleversé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de St-Denis, jugé pour homicide involontaire aggravé. Dans la nuit du 1er juillet 2016, Laurent M. percute mortellement un piéton sur le route du Théâtre à St-Gilles.



Le prévenu est alors sous l’emprise de l’alcool, 1,76g dans le sang mais vient également de perdre son permis après avoir été contrôlé ivre au volant de sa voiture quelques mois plus tôt.



La victime elle aussi avait bu, beaucoup, un taux de 3,09 grammes d’alcool. ​Idriss A. est âgé de 26 ans et Laurent M. de 28 ans au moment des faits.



"Je porte la victime au plus profond de mon coeur", a déclaré Laurent M. en larmes à la barre sous les yeux de la mère de la victime.



4 ans de prison dont 2 avec sursis, ont été requis par le procureur, "une peine qui n'est pas exemplaire mais juste". Ces réquisitions ont été suivies par le tribunal. La peine est aménageable. Laurent M. pourra retrouver sa compagne et sa petite fille autiste en métropole.