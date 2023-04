A la Une .. Piéton mortellement fauché à Ste-Marie : La conductrice pourrait être relaxée

Le 3 mai 2022, un piéton âgé de 69 ans décédait sur la chaussée après avoir été percuté par une voiture. Jugée ce mardi en correctionnelle, la responsabilité pénale de la conductrice a fait débat. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 10:29





Ce mardi, la prévenue jugée pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel s'est montrée extrêmement marquée par cette histoire. L'employée de banque n'a toujours pas repris le travail et très peu le volant. Dans la salle d'audience, une partie de la famille et des proches de la victime étaient présents. Et notamment le fils du défunt, présent sur les lieux l'an dernier. Le 3 mai 2022, un piéton de 69 ans était mortellement percuté par un véhicule sur la RN 62, Ravine des figues à Sainte-Marie. La conductrice venait de passer la courbe à basse vitesse et allait accélérer sur la ligne droite lorsque le drame s'est produit. Aucune trace de freinage n'a été observée à l'endroit du choc et la sexagénaire inconnue de la justice était sobre au moment des faits, vers 18h30.

À la sortie de la courbe, une voiture avec ses feux de détresse se trouvait arrêtée sur la chaussée. Son père alcoolisé à plus de deux grammes d'alcool par litre de sang était sorti du véhicule et avait traversé une première fois la route avant de se rendre compte qu'il avait oublié un paquet dans le véhicule qui le raccompagnait. Il avait fait demi-tour pour récupérer son sac de piment puis avait traversé à nouveau pendant que son fils le mettait en garde. Au moment d'atteindre le trottoir d'en face, le malheureux avait été percuté et était décédé sur place.



Malgré la douleur de la famille, la responsabilité pénale de la conductrice a été longuement débattue pendant l'audience. En effet, la configuration de la route à cet endroit très peu éclairé, conjugué au fait qu'il faisait nuit, semble avoir joué un rôle majeur dans l'accident. Cependant, même si une faute d'inattention ou une éventuelle imprudence ne sonnent pas comme une évidence, le parquet a requis 8 mois de prison avec sursis à l'encontre de la sexagénaire.



En défense, Me Nathalie Cintrat a plaidé la relaxe pour sa cliente au motif "qu'elle n'avait commis aucune faute".



Le tribunal s'est donné jusqu'au 9 mai pour rendre sa décision.