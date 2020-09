La grande Une Piéton mortellement fauché : L'automobiliste fuyard jugé ce vendredi

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2018, un quinquagénaire a été percuté sur la quatre-voies, proche de Bras-Panon. L'homme est décédé des suites de ses blessures. L'auteur des faits, qui avait pris la fuite, avait été retrouvé grâce au travail de recherche de la police scientifique. Placé sous contrôle judiciaire, l'automobiliste de 27 ans est jugé ce vendredi en audience correctionnelle pour homicide involontaire. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 07:24 | Lu 648 fois

Ce terrible accident s'est produit dans la nuit du 14 au 15 juillet 2018, aux abords de la quatre-voies, près de Bras-Panon. Un piéton est renversé, et c'est un second automobiliste qui aperçoit le corps gisant sur le bitume. Il s'arrête et donne l'alerte.



L'homme, blessé à la tête, a perdu connaissance. Il est pris en charge et réanimé par les sapeurs-pompiers. Il s'agit d'un Saint-Andréen de 58 ans. Malheureusement, il succombe à ses blessures et meurt au centre hospitalier de l'Est.



L'autopsie réalisée indique que le choc a été très violent. Dès le lendemain, les gendarmes se rendent sur place afin de déceler les moindres preuves. Les militaires découvrent alors un morceau de parechoc et de menus débris qui permettent à la police scientifique d'enquêter.



Ils parviennent à découvrir la marque de la voiture, mais surtout son numéro de série. Ils procèdent alors à la recherche des automobilistes possédant ce modèle. Ils identifient puis interpellent l'auteur des faits. C'est un jeune homme de 24 ans. Inconnu des services, il déclare s'être endormi au volant "jusqu'au moment où il aurait percuté quelque chose, sans doute un chien", précise-t-il.



Mis en examen pour homicide involontaire et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, il comparaît libre. Il doit répondre de ses actes ce vendredi matin après un premier renvoi de l'audience le 6 mars dernier à la demande des parties.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur