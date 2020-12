Faits-divers Piéton gravement blessé à St-Denis : Le scootériste jugé en janvier

Un jeune scootériste a violemment percuté un piéton à Saint-Denis en mars dernier. La victime souffre de lourdes séquelles. Le scootériste est, quant à lui, en détention en attendant son procès en janvier. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 17:05 | Lu 163 fois

À 19h le 2 mars dernier, A.H, 21 ans, roule vite sans permis sur la voie de bus du boulevard Leconte-De-Lisle à Saint-Denis. C’est en tout cas ce que l’enquête révèle pour le moment. Il percute alors violemment un piéton, un homme de 48 ans. Rapidement pris en charge par les secours, il est emmené au CHU de Saint-Pierre car il souffre d’un important traumatisme crânien et son pronostic vital est engagé. Pendant plusieurs semaines, son état ne s’améliore que très peu.



Pour ce qui est de A.H, il s’agit d’un livreur de pizza non déclaré qui roulait sans permis ni assurance. Au moment de l’accident, il prend la fuite. Mais une pièce de son scooter, trouvée sur la scène, l’aurait incité à se rendre, chose qu’il fait le lendemain.



Son procès pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois se tiendra le 7 janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.





