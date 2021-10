A la Une . Piéton fauché sur la 4 voies: L'adolescent participait à un jeu

C'est en participant à un jeu qu'un adolescent a trouvé la mort, vendredi 15 octobre dernier, en traversant la RN1. Une tragédie de la route qui serait sans lien avec la soirée qui se déroulait dans les environs. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 06:53



Depuis cette tragédie de la route, plusieurs scénarios ont circulé sur les circonstances de l'accident. L'enquête menée cette semaine a permis de démontrer que la victime qui avait été déposée sur les lieux par ses parents participait à un jeu, indiquent nos confrères du Jir. Un jeu mortel dont le but est de traverser la chaussée sur une portion de route où les voitures roulent à grande vitesse et qui serait sans lien avec la soirée organisée dans les environs.



Un appel à témoins avait été lancé par le parquet de St-Pierre que voici:



Dans le cadre d'une enquête relative à un homicide involontaire survenu le 15 octobre 2021 vers 23h35, sur la RN1, à hauteur de l'échangeur n°19 Étang-Salé, dans le sens Nord-Sud, la gendarmerie d'Étang-Salé effectue un appel à témoin. Il a lieu de rechercher tout élément utile à l'enquête en cours aux fins d’identifier le conducteur du véhicule ayant commis l'accident.



En cas de renseignements, bien vouloir appeler la gendarmerie d'Étang-Salé au 02-62-91-70-40 ou faire le 17.

