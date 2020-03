La grande Une [Pierrot Dupuy] le Covid-19, une répétition générale avant une épidémie bien plus mortelle?

Je vais peut-être en choquer certains au moment où on compte les morts par milliers et où nos hôpitaux commencent à être saturés, mais le Covid-19 n'est qu'une "petite" épidémie.



Entendez par là que ce virus n'est pas extrêmement contagieux.



Pour être infecté, il faut soit toucher une personne déjà infectée, soit se trouver à moins d'un mètre d'elle au moment où elle vous postillonne au visage, en toussant par exemple.



Avouez qu'il faut vraiment ne pas avoir de chance pour être infecté.



Les malades d'ailleurs pour le moment ne se chiffrent "qu'à" un peu plus de 600.000 dans le monde entier, et le nombre de décès à environ 30.000. Beaucoup moins qu'une épidémie de grippe, ce qui a d'ailleurs fait dire à certains que le Covid-19 n'était pas plus dangereux qu'une grosse grippe.



Un "petit" virus qui a mis l'économie mondiale à terre



Et pourtant ce "petit" virus met l'économie mondiale à terre. Les pays, les uns après les autres, ont fermé leurs frontières. Plus de 3 milliards de personnes sont "confinés", un mot que beaucoup ont découvert. Les entreprises sont à l'arrêt. Bref, c'est la catastrophe. Une catastrophe dont on mettra des années à se remettre.



Et pourtant, je le répète, son taux de mortalité n'est estimé qu'à un peu plus de 2%... A peine plus que la grippe.



Le problème, pour simplifier à l'extrême, c'est que comme c'est un nouveau virus, nous ne disposons ni de vaccin ni de médicaments susceptibles de le guérir. Et surtout, comme personne n'avait été malade auparavant, nous n'avons pas développé d'anticorps et beaucoup de malades l'ont contracté en même temps, entraînant une saturation des capacités hospitalières.



D'où la tentative du gouvernement d'Edouard Philippe de "lisser" les arrivées de malades dans les hôpitaux. Une façon comme une autre de dire que nous serons tous ou presque malades, l'important est que nous ne le soyons pas tous en même temps.



Un talon d'Achille : la bêtise crasse de certains de nos dirigeants



Cette épidémie a également permis de nous apercevoir qu'aucun pays au monde n'était préparé à l'arrivée rapide d'un tel virus. La France, qui s'enorgueillissait de disposer du "meilleur système de santé au monde", a vite montré ses limites. Nous avons peut-être de très bons hôpitaux, de très bons personnels soignants, une Sécurité sociale très protectrice, mais nous avons vite découvert que nous avions un talon d'Achille : la bêtise crasse de quelques politiciens, sans doute conseillés par quelques hauts fonctionnaires, qui nous avaient poussé en 2013, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et donc de François Hollande, à ne pas renouveler nos stocks de masques destinés à nos soignants. Soi-disant que ça coûtait trop cher...



On voit le résultat aujourd'hui, avec des médecins, des infirmiers, des aide-soignants que l'on envoie à la guerre sans aucune protection. Et un coût qui sera des millions de fois plus élevé que ce qu'aurait coûté un stock de masques...



Et si le successeur du Covid-19 était bien plus contagieux?



Espérons simplement que cela nous serve de leçon. Imaginez les dégâts si ce Covid-19, ou son petit frère demain, avait été bien plus contagieux?



S'il avait par exemple suffi, pour l'attraper, d'être dans la même pièce qu'un malade? Si un simple frôlement avait suffi à vous contaminer? Ou si, comme la dengue ou le chikungunya, il avait été transmissible par les moustiques?



Vous imaginez les dégâts?



Espérons que nos gouvernants sauront tirer toutes les leçons du Covid-19 et que nous ne lésinerons plus sur les masques et sur les respirateurs dans le futur.



Et qu'enfin on rémunèrera nos personnels soignants à leur juste prix et qu'on investira massivement dans nos infrastructures hospitalières.



La santé n'est pas un bien comme les autres que l'on peut administrer en fonction de seules règles comptables et budgétaires.



Pierrot Dupuy