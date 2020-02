Pierrot Dupuy explique WEZA

Pour montrer que ce que vous dites est vrai, en voulant se préserver des petits malins qui souhaiteraient raconter n’importe quoi, on vous demandera de prendre une photo de façon à prouver qu’il fait réellement le temps que vous prétendez. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez entrer sur l’application et pourrez regarder le temps qu’il fait la ou vous voulez, que ce soit à La Réunion ou un peut partout dans le monde le jour ou cette application sera connue mondialement, ce que je lui souhaite. Pour le moment nous démarrons sur La Réunion.Ce qui est déjà pas mal, et en fonction du succès qu’elle aura, et j’espère que vous y contribuerez, et bien elle aura vocation à s’étendre dans d’autres pays. Donc il ne vous reste plus qu’une chose à faire, c’est d’aller sur Google Play store et de télécharger l’application WEZA en espérant que vous serez le plus nombreux possible et que plusieurs fois par jour vous ayez le réflexe d’aller sur l’application et de dire le temps qu’il fait là où vous êtes. Plus vous serez nombreux, plus nous aurons d’informations et plus l’application aura du succès. Donc à très bientôt !