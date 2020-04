La grande Une [Pierrot Dupuy] Zinfos, 54ème site d’information le plus lu de France

Le 14 avril dernier, nous vous révélions que Zinfos était le 90ème site le plus lu de France. C’est ce qui ressortait d’une étude menée au cours du mois de mars dernier par l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM), une association professionnelle dont le rôle est de certifier la diffusion et la distribution des journaux et depuis peu, des sites internet. Elle s'appelait auparavant OJD (Office pour la Justification de la Diffusion).



En fin de semaine dernière, l’APCM a sorti une nouvelle étude, un peu différente. D’abord, elle ne portait pas sur un mois entier mais sur une semaine, du 14 au 21 avril. Mais surtout, elle ne portait que sur les sites d’actualités et d’information généralistes.



En effet, dans la première étude, les sites d’infos de retrouvaient au milieu de portails d’entrée d’opérateurs téléphoniques et internet comme Orange et de sites people comme Gala, Femmes actuelles ou Voici.



Il ressort de cette nouvelle étude que Zinfos se retrouve cette fois en 54ème position, et rivalise avec des titres nationaux renommés, alors que nous sommes pour notre part cantonnés à un seul département. Zinfos arrive par exemple devant les sites du Monde diplomatique ou de L'Humanité, pour ne citer que ceux-là.



Nous sommes particulièrement fiers de ce résultat qui vient une nouvelle fois conforter le travail de tous les salariés de Zinfos, et en particulier celui des 14 journalistes qui se démènent tous les jours pour vous offrir une couverture la plus complète possible de l’actualité à La Réunion.



Dans les jours qui viennent, votre journal s’enrichira encore de nouveautés qui, nous l’espérons, vont feront encore plus apprécier Zinfos.





Pierrot Dupuy