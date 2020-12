A la Une . Pierrot Dupuy - Vous vous foutez de la gueule de qui, Monsieur le Préfet ?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 18:58 | Lu 8742 fois

Vous noterez tout d'abord que, contrairement aux apparences, je ne vous manque pas de respect, Monsieur le Préfet, puisque j'ai pris bien soin avant de pousser mon coup de gueule, de respecter les règles de la bienséance.



Mais j'avoue ne pas avoir trouvé d'autre expression que le foutage de gueule pour exprimer ce que je ressens.



Certes la nouvelle n'est pas encore tout à fait officielle. Vous n'avez fait que l'annoncer pour le moment aux maires et comme d'habitude, l'information a fuité.



Nous attendons donc d'une minute à l'autre le communiqué officiel qui viendra la confirmer. Mais elle ne fait de doute dans l'esprit de personne. Preuve en est : tous les sites d'information ont déjà titré dessus.



Ainsi donc, vous nous annoncez la veille du réveillon que vous comptez décréter un couvre-feu demain soir à partir de 1h du matin !!!



Est-ce que vous avez conscience des conséquences de cette annonce?



Est-ce que vous êtes conscient que nombre de mères de famille ont déjà fait leurs courses en prévision du réveillon, réveillon qu'elles risquent de devoir annuler par votre faute, Monsieur le Préfet ?



Est-ce que vous êtes conscient qu'il est de tradition, à La Réunion de réunir de la famille des quatre coins de l'ile pour le soir du Nouvel An ? Comment vont faire ceux qui viennent par exemple de Saint-Pierre à Saint-Denis ? Ils vont devoir quitter la table au moment des entrées pour prendre la route, pour être sûrs d'être dans le Sud au moment de l'heure fatidique ?



Résultat : la plupart d'entre eux annuleront leur venue et ce sont les braves mères de famille dont je parlais un peu plus haut qui vont se retrouver avec des quantités de provisions sur les bras. Provisions qui bien évidemment sont hautement périssables...



Elles vont faire quoi avec ? Venir les déposer en tas devant la préfecture ?



Qu'allez-vous dire à tous ces Réunionnais qui ont réservé leurs réveillons dans des restaurants, quitte à payer très cher ? Ce n'est pas tous les jours soir de Nouvel An... Vous imaginez leur tête quand ils vont découvrir qu'ils vont devoir quitter le restaurant avant minuit, de façon à être chez eux à 1h du matin ???



Que l'on se comprenne bien. Ce n'est pas le couvre-feu en soi que je conteste. J'imagine que si vous avez pris cette décision, c'est que vous avez de bonnes raisons. Non, ce qui me met en colère, c'est que vous ayez attendu la veille au soir, alors que tout est déjà prêt, pour l'annoncer.



Parti comme c'est parti, pourquoi n'avez-vous pas attendu demain matin pour le faire savoir ?



Que je sache, les conditions sanitaires n'ont pas changé depuis hier ou avant-hier. Ca vous aurait coûté quoi de publier votre communiqué en début de semaine ??????



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité