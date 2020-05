A la Une . [Pierrot Dupuy] Vous pouvez maintenant publier vos annonces légales sur Zinfos Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 16:27 | Lu 363 fois





Il s'agit de la possibilité qui vous est offerte, de façon très simple, de publier vos annonces légales et judiciaires en ligne.



Il s'agit d'un nouveau service rapide et efficace : en quelques clics vous pouvez maintenant créer votre annonce légale, payer, et obtenir votre attestation de parution et votre facture. L’annonce est publiée le lendemain (jour ouvrable) et vous recevez un justificatif de parution.



Comment cela fonctionne-t-il? Tout simplement...



Étape 1:

• Se connecter à la plateforme (il faut créer un compte lors de la première visite)

• https://mon-annonce-legale.actulegales.fr/journal/code-import-97849

• Faites le choix de votre modèle d’annonce

L’accès aux annonces légales peut se faire également directement sur la Home Page de Zinfos974



Étape 2:

• Création et publication de votre annonce

• Remplir le formulaire en sélectionnant dans “journal” Zinfos974 et dans “pays” La Réunion



Étape 3

• Effectuez votre paiement en ligne, par carte bancaire uniquement (paiement sécurisé)

• Vérifiez la date de parution et choisissez le nombre d’attestations de parution demandées



Étape 4

• Sur votre adresse mail, récupérez immédiatement la confirmation d’enregistrement et le lien de téléchargement de votre attestation de parution



Étape 5

• Le lendemain (jour ouvrable), l’annonce est publiée sur Zinfos974 et vous recevez le justificatif de parution par mail



Pour toutes informations, contactez-nous : ajl@zinfos974.com



