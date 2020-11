-Pierrot Dupuy- Université : Une banale voiture empoisonne les derniers jours de mandature du président Miranville

L'affaire aurait à nouveau pu s’arrêter là. Mais M. X n'a pas l'intention de se laisser faire et il va utiliser tous les pouvoirs de nuisance dont il dispose encore.



Du temps de son intimité avec le président, il en a profité pour placer plusieurs de ses proches à des postes clés. Sa femme occupe une autre direction stratégique, son frère est dans sa direction et "surveille" les opposants au président sur un des sites de l'université.



Sans parler de ses deux fils eux aussi employés de l'université. Quant à une de ses proches, voire même très proche à ce qu'on dit, elle occupe un poste dans un autre service stratégique, tout comme la cousine de cette dernière.



Ce n'est plus une université, c'est une affaire de famille pour M. X !



Prêt à tout pour garder son poste de président



Coincé entre M. X d'un côté et les agents et les syndicats de l'autre, Frédéric Miranville ne sait aujourd'hui plus sur quel pied danser. Surtout que l'affaire arrive au plus mauvais moment, à la veille de l'élection capitale pour son éventuelle réélection, qu'il aborde déjà dans les pires conditions. Arrivé loin derrière sa rivale au premier tour et après avoir vu ses manoeuvres dans un des collèges, le seul où il avait gagné de peu, cassées par la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE), il est tout sauf favori pour le renouvellement de son mandat.



Et voilà qu'arrive en plus cette affaire de M. X. Soit il cède aux pressions des employés du service et des syndicats et il risque d’être éclaboussé. Soit il l'étouffe et il devient le complice d'une violation du code des marchés publics aux côtés d'un fonctionnaire corrompu. Ce qui pourrait l'amener à se retrouver un jour sur les bancs du tribunal correctionnel, si d'aventure il perdait les élections et que celle qui le remplacera se décidait à porter plainte.

