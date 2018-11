L'Edito de Pierrot [Pierrot Dupuy] Une preuve de plus qu’on se fout de notre gueule





L’augmentation des prix du gasoil et de l’essence est une des explications du mouvement de protestation qui a eu lieu samedi, et sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.



Mais ce matin, je voudrais pointer du doigt une autre monstrueuse hypocrisie de nos dirigeants.



Résumons : nos gouvernants veulent nous faire croire qu’ils ont enfin pris conscience de la gravité de la situation. Que comme l’a si bien dit Emmanuel Macron, que nous n’avons pas de Terre de remplacement et qu’au rythme actuel du réchauffement climatique, nous allons droit dans le mur. Que si nous ne réagissons pas rapidement, l’espèce humaine pourrait même être menacée.



Et que donc, pour éviter cela, ils n’ont pas d’autres solutions que de taxer lourdement l’essence et le gasoil.



Mais rassurez-vous, disent-ils. Ce n’est pas pour vous piquer votre pognon. Non ! C’est totalement désintéressé puisque l’argent récolté servira à la transition écologique.



La preuve : le gouvernement a décidé de doubler la prime à la conversion, qui permet de vous aider à changer votre vieux diesel polluant au profit d’un véhicule plus propre, en la portant à 4.000€ pour les ménages les plus défavorisés.



Premier mensonge. Sur la totalité de la somme récoltée avec l’augmentation des taxes, seuls 20% iront à la transition écologique.



Deuxième mensonge. Edouard Philippe vient d’annoncer qu’il renonçait à la prime pour le remplacement des fenêtres en métropole, une mesure qui aurait été vraiment efficace pour diminuer la consommation d’énergie en isolant mieux les appartements en hiver. La raison ? Elle coûtait trop cher. 800 millions comparés aux milliards récoltés.



Mais surtout, et c’est le troisième mensonge, il y a une question que personne ne s’est posé jusqu’à aujourd’hui. Que vont devenir les vieux véhicules diesel que vont récupérer les constructeurs, en échange des voitures propres qu’ils auront vendues ?



Improprement, dans le langage populaire, on parle de prime à la casse. Ce qui signifie que dans l’esprit des Français, ces véhicules seront détruits.



Détrompez-vous. Pour la plupart, ils atterrissent en Afrique où ils vont finir leur vie en continuant à polluer comme avant. Voire même plus puisque plus ils vieillissent, plus ils polluent…



Au final, le bilan est le suivant. La France polluera moins mais l’Afrique polluera plus. Bilan pour la planète : zéro !



Si vraiment la protection de notre environnement était la véritable motivation de nos dirigeants, ils auraient poussé le processus jusqu’au bout et auraient indemnisé les constructeurs pour qu’ils détruisent les véhicules rachetés. Mais ça, ça aurait été trop simple…



On préfère ponctionner le portefeuille des automobilistes en leur faisant croire que c'est pour leur bien… Pierrot Dupuy





