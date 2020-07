La grande Une Pierrot Dupuy - Une page se tourne à la CINOR, Maurice Gironcel promet une "présidence apaisée"

La question de la présidence tournante avait enflammé les relations entre les maires des trois communes de la CINOR il y a de cela quelques années, quand Gérald Maillot, qui représentait Saint-Denis, avait refusé d'abandonner son siège de président. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 18:55 | Lu 726 fois

Depuis cette date, les relations étaient très tendues entre lui et Jean-Louis Lagourgue, le maire de Sainte-Marie, et Maurice Gironcel, le maire de Sainte-Suzanne.



Cet après-midi, Maurice Gironcel a été élu président avec une très large majorité, les représentants des trois maires ayant voté pour lui.



Interrogé sur une éventuelle présidence tournante, il s'est contenté de répondre, avec un sourire amusé : "J'assurerai une présidence apaisée".



Richard Nirlo pour Sainte-Marie n'avait pas l'air d'être très au courant. Lui aussi parlait de "présidence apaisée", nous renvoyant vers Maurice Gironcel pour en savoir plus.



La question a-t-elle été abordée dans les discussions ou laissée soigneusement de côté, histoire de ne fâcher personne? En tous cas, les proches de Maurice Gironcel n'avaient aucun doute sur le sujet : leur mentor est parti pour assurer 6 ans de "présidence apaisée".



L'élection en elle-même s'est déroulée dans le calme. Juste une anecdote : au moment de la présentation de leurs candidatures, Maurice Gironcel s'est exprimé dans un français très châtié, tandis qu'Alec Lai-Kane-Cheong, l'autre candidat représentant Croire et Oser, avait quant à lui intégralement fait son discours en créole.



Les temps changent et nos communistes avec. Il y a 20 ans de cela, c'est le représentant du PCR qui se serait exprimé en créole...



