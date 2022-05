A la Une . Pierrot Dupuy - Un vrai manger cochon dans la 5ème circonscription

Dans la famille Selly, vous connaissez Patrice, le maire de Saint-Benoit. Son frère Stéphane est moins connu du grand public. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 17:31





La 5ème circonscription comprend une partie de Saint-André, Bras Panon, Saint-Benoit, Salazie, La Plaine des Palmistes, Saint-Philippe et Sainte-Rose. C'est la circonscription la plus vaste de La Réunion et c'est Jean-Hugues Ratenon qui en est le député sortant.



A défaut d'être candidat, Stéphane Selly et ses amis de Banian s'étaient résolus à faire campagne pour Laurent Virapoullé sous les couleurs de Renaissance, le parti du président de la République. Rien d'étonnant à cela puisque son frère Patrice avait ouvertement fait campagne pour le président sortant aux présidentielles.



Or voilà qu'hier soir, Stéphane Selly a publié un post sur Facebook pour annoncer que lui et ses amis se retiraient de la campagne de Laurent Virapoullé suite à la décision de ce dernier de prendre Sabrina Ramin comme suppléante, cette dernière étant l'opposante de Patrice Selly au sein du conseil municipal de Saint-Benoit et ayant apporté





Bien qu'originaire de Saint-Benoit, il travaille au cabinet d'Ericka Bareigts à Saint-Denis et ceux qui le connaissent le présentent comme "la tête pensante" de la famille. C'est lui qui est à l'origine de la création du parti Banian et il se dit qu'il aurait souhaité être candidat dans la 5ème circonscription mais que son frère l'en aurait dissuadé.La 5ème circonscription comprend une partie de Saint-André, Bras Panon, Saint-Benoit, Salazie, La Plaine des Palmistes, Saint-Philippe et Sainte-Rose. C'est la circonscription la plus vaste de La Réunion et c'est Jean-Hugues Ratenon qui en est le député sortant.A défaut d'être candidat, Stéphane Selly et ses amis de Banian s'étaient résolus à faire campagne pour Laurent Virapoullé sous les couleurs de Renaissance, le parti du président de la République. Rien d'étonnant à cela puisque son frère Patrice avait ouvertement fait campagne pour le président sortant aux présidentielles.Or voilà qu'hier soir, Stéphane Selly a publié un post sur Facebook pour annoncer que lui et ses amis se retiraient de la campagne de Laurent Virapoullé suite à la décision de ce dernier de prendre Sabrina Ramin comme suppléante, cette dernière étant l'opposante de Patrice Selly au sein du conseil municipal de Saint-Benoit et ayant apporté son parrainage à Marine Le Pen à la présidentielle





Un vrai manger cochon. Même une mère poule n'y retrouverait pas ses petits !



Curieux de voir ce qui va ressortir de tout ça le soir du premier tour... Vous suivez toujours ? Je risque cependant de vous perdre une fois que je vous aurai annoncé que tous les élus proches de Jean-Marie Virapoullé, le frère de Laurent (vous suivez toujours ?) étaient présents hier à la conférence de presse de Stéphane Fouassin pour le soutenir...Un vrai manger cochon. Même une mère poule n'y retrouverait pas ses petits !Curieux de voir ce qui va ressortir de tout ça le soir du premier tour...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur