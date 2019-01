A la Une . [Pierrot Dupuy] Un sondage du CESE sur les Gilets jaunes montre les dangers des consultations en ligne

Voilà un exemple inquiétant des dangers des consultations en ligne...



Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) avait initié une consultation citoyenne qui a été clôturée ce vendredi.



Ce vote en ligne lancé le 15 décembre était censé donner le pouls du grand débat national à venir sur la crise des gilets jaunes. Les premiers résultats sont édifiants.



En tout, quelque 9000 contributions avaient été déposées vendredi soir sur cette plateforme destinée à recueillir les inquiétudes des citoyens, "gilets jaunes ou non", et lister les thématiques ayant émergé avec la crise et sur lesquelles des débats pourraient être ouverts.



Chacun a pu "donner son avis" sur six sujets: "inégalités sociales", "justice fiscale", "inégalités territoriales", "pouvoir d'achat", "participation des citoyens" et "transition écologique". Chaque "contribution" était une proposition faite sur l'un de ces sujets et pouvant être "votée" par chacun pour être soutenue.



À la clôture de la consultation, les contributions les plus votées étaient souvent celles issues de réseaux militants très marqués à droite, voire à l'extrême droite.



C'est d'ailleurs une contribution pour l'abrogation de la "loi Taubira" sur le mariage pour tous qui a recueilli le plus de voix, avec près de 5.900 votes sur un total de 260.879 votes exprimés, tous sujets confondus.



Or, tous les sondages réalisés dernièrement montrent que le mariage pour tous est aujourd'hui parfaitement accepté par les Français. Mais surtout que c'est le pouvoir d'achat qui arrive dorénavant en tête des préoccupations des Français, devant la lutte contre le chômage qui caracolait jusque-là en première position.



Et c'est aussi la principale revendication des Gilets jaunes, avec le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC).



Les résultats de cette consultation en ligne montrent bien les risques inhérents à ce type de consultations : seuls les groupes militants les plus radicalisés se mobilisent, au risque de voir une minorité imposer leur volonté au plus grand nombre.



Et quoi de plus facile que d'appuyer sur la touche "envoi" de son ordinateur ?



Rien ne vaut un bon vieux scrutin traditionnel avec une urne et l'obligation pour chacun de se déplacer.



La fameuse formule de Winston Churchill reste plus que jamais d'actualité : "La démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres"... Pierrot Dupuy Lu 475 fois





Dans la même rubrique : < > Les nuages actifs évitent toujours la Réunion et Maurice pour le moment [Pierrot Dupuy] Trois conditions pour que le Conseil Consultatif Citoyen soit un succès