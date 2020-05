La grande Une [Pierrot Dupuy] Un simple rappel à la loi pour le directeur de SEM qui a frappé sa compagne Olivier*, le directeur de SEM qui a violemment frappé sa compagne mercredi soir dans sa villa de Bellepierre, s'est vu attribuer un simple rappel à la loi de la part du Parquet. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 14:05 | Lu 761 fois





Même s'il peut arriver que cela se produise, je ne pense sincèrement pas que ce soit le cas en l'espèce.



Rappelons les faits. Au cours d'une violente dispute dans sa villa de Bellepierre, mercredi soir,



Il devait être bien renseigné car effectivement, Isabelle ne portait pas de traces de coups au ventre lorsqu'elle est allée consulter le soir même un médecin de SOS Médecins. Par contre, elle présentait plusieurs hématomes importants aux deux bras et au genou, traces qu'elle portait encore quatre jours après les faits lorsque nous l'avons rencontrée.



Par ailleurs, son poignet avait beaucoup gonflé, ce qui avait imposé la pose d'une attelle.



Malgré tout ça, très bizarrement, le médecin ne lui a octroyé qu'une ITT d'un jour.



On comprend mieux dès lors la réaction du procureur de la République, ou d'un de ses substituts, à la vue du dossier : un jour d'ITT, ça ne mérite pas plus qu'un simple rappel à la loi.



Heureusement que les policiers, stupéfaits de l'état dans lequel se trouvait encore Isabelle le lendemain, lorsqu'elle est venue porter plainte, lui ont conseillé d'aller faire une seconde consultation à l'Institut Médico Judiciaire du CHU, spécialisé dans ce genre de constats suite à des violences intra-familiales.



Là, ces spécialistes ont octroyé 7 jours d'ITT à Isabelle*. Au passage, ils n'ont pu s'empêcher de s'étonner comment un confrère avait pu ne lui accorder qu'un jour d'ITT pour de tels coups.



Isabelle* a été informée du rappel à la loi de son compagnon alors qu'elle sortait du CHU.



Elle ne compte cependant pas en rester là. Elle a pris un avocat, Me Alain Rapady, pour défendre ses intérêts afin qu'il demande au Parquet une réouverture de son dossier compte-tenu du nouveau certificat médical dont elle dispose.



Il y a de fortes chances que Olivier* ne s'en sorte pas cette fois-ci avec un simple rappel à la loi...



Restera toujours l'interrogation : pourquoi le premier médecin n'a accordé qu'un seul jour d'ITT à Isabelle ?...



* Prénom d'emprunt J'imagine qu'en lisant ce titre, vous n'avez pu vous empêcher de penser à cette citation de Jean de La Fontaine : "Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir".Même s'il peut arriver que cela se produise, je ne pense sincèrement pas que ce soit le cas en l'espèce.Rappelons les faits. Au cours d'une violente dispute dans sa villa de Bellepierre, mercredi soir, Olivier* a asséné une quinzaine de coups de poing, notamment dans le ventre de sa compagne Isabelle* , en gratifiant chaque coup d'un : "Je sais où frapper pour que ça ne laisse pas de traces"...Il devait être bien renseigné car effectivement, Isabelle ne portait pas de traces de coups au ventre lorsqu'elle est allée consulter le soir même un médecin de SOS Médecins. Par contre, elle présentait plusieurs hématomes importants aux deux bras et au genou, traces qu'elle portait encore quatre jours après les faits lorsque nous l'avons rencontrée.Par ailleurs, son poignet avait beaucoup gonflé, ce qui avait imposé la pose d'une attelle.Malgré tout ça, très bizarrement, le médecin ne lui a octroyé qu'une ITT d'un jour.On comprend mieux dès lors la réaction du procureur de la République, ou d'un de ses substituts, à la vue du dossier : un jour d'ITT, ça ne mérite pas plus qu'un simple rappel à la loi.Heureusement que les policiers, stupéfaits de l'état dans lequel se trouvait encore Isabelle le lendemain, lorsqu'elle est venue porter plainte, lui ont conseillé d'aller faire une seconde consultation à l'Institut Médico Judiciaire du CHU, spécialisé dans ce genre de constats suite à des violences intra-familiales.Là, ces spécialistes ont octroyé 7 jours d'ITT à Isabelle*. Au passage, ils n'ont pu s'empêcher de s'étonner comment un confrère avait pu ne lui accorder qu'un jour d'ITT pour de tels coups.Isabelle* a été informée du rappel à la loi de son compagnon alors qu'elle sortait du CHU.Elle ne compte cependant pas en rester là. Elle a pris un avocat, Me Alain Rapady, pour défendre ses intérêts afin qu'il demande au Parquet une réouverture de son dossier compte-tenu du nouveau certificat médical dont elle dispose.Il y a de fortes chances que Olivier* ne s'en sorte pas cette fois-ci avec un simple rappel à la loi...Restera toujours l'interrogation : pourquoi le premier médecin n'a accordé qu'un seul jour d'ITT à Isabelle ?...* Prénom d'emprunt



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur