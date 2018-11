[Pierrot Dupuy] Un peu de courage messieurs/dames les élu(e)s

Ça fait douze jours maintenant que La Réunion est paralysée. Douze jours que des centaines de Gilets jaunes, de milliers peut-être, dressent des barrages pour crier leur mécontentement.



Les revendications qui reviennent le plus souvent portent sur le pouvoir d'achat. Mais il est un constat qui revient en permanence en filigrane : leur rejet des élus.



Nous n'avons bien sûr pas effectué de sondage, mais il me revient que nombre des Gilets jaunes sont des déçus de notre système démocratique, qui ne votaient plus depuis longtemps, dégoutés qu'ils étaient -à tort ou à raison- par les élus qu'on leur demandait de désigner via les urnes.



Emmanuel Macron a fait deux fautes originelles au début de son mandat : la suppression de l'ISF et le refus d'imposer un casier judiciaire vierge pour avoir le droit de se présenter à une élection.



Tant qu'il n'aura pas fait ça, la confiance risque de ne pas revenir.



Même si ce ne sera pas une mesure suffisante, c'est un passage obligatoire. Un premier geste.



Comment tolérer que la plupart des grandes villes de la Réunion soient dirigées par des élus ayant déjà été condamnés et ayant déjà été déclarés inéligibles avant de réussir à se faire réélire ? Saint-Denis, Saint-Paul, le Tampon... Et je ne parle même pas des élus ayant été simplement été condamnés. La liste serait trop longue !



Ce qui en dit long au passage sur l'état de notre démocratie.



Comment voulez-vous qu'un candidat honnête, qui est prêt à se battre avec ses idées pour sa ville, ait une chance d'être élu quand il a en face de lui un maire corrompu qui a mis un magot de côté pendant ses différents mandats et qui s'en servira pour "arroser" en "gratons" au moment des élections?



Il y a de moins en moins de gens qui votent



Nos maires, nos conseillers généraux et régionaux, nos députés sont souvent élus par moins de la moitié des électeurs. Sur ces 50%, une partie est à droite, une partie est à gauche, mais aucune n'est majoritaire.



Qui fait la majorité? Ce que j'appelle "le marais", composé d'employés communaux ou d'associations dépendant de la mairie, ou de personnes sensibles aux "gratons" : une promesse d'embauche en contrat aidé, de déclassement d'un terrain agricole, d'une promotion...



Et voilà comment on en arrive à avoir les élus que nous avons aujourd'hui.



Mais qui est responsable?



J'ai moi même été candidat à des élections. Quand vous faites du porte-à-porte, la première chose qu'on vous demande c'est : "Ko sa mi gaign si mi vote pou ou ?" C'est systématique ! Et si vous dites que vous n'avez rien à donner et que c'est contre vos principes, vous n'avez aucune chance d'être élu...



Alors qui est responsable? La poule ou l'oeuf? Le corrupteur qui répond à une demande ou le corrompu qui demande?



Arrêtons de toujours accuser l'autre. Nous sommes tous responsables.



Que faire maintenant?



D'abord ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tous les élus ne sont pas des incapables, des tire-au-flanc, des corrompus.



Il en existe, j'en ai rencontré, qui se démènent au service de la population. Ce ne sont pas toujours des maires, parfois de simples adjoints, qui se décarcassent, qui sont embêtés par des administrés jusque tard le soir ou bien le week-end, jusque devant leur portail.



D'où ma question : où sont-ils aujourd'hui?



Des élus complètement absents du terrain



Je sais bien que les Gilets jaunes ont dit qu'ils ne voulaient pas voir de politiques sur les barrages. Mais le moment n'est-il pas venu pour tous nos élus de sortir de leurs bureaux climatisés, et de descendre sur le terrain pour aller discuter avec leurs administrés?



Quand les élections arrivent, ils sont capables d'aller à la rencontre de la population, entourés de gros bras. Ne serait-il pas temps qu'ils aient le courage d'aller à l'écoute des doléances des Réunionnais et qu'ils essaient de raisonner les manifestants, en leur faisant comprendre qu'il est de l'intérêt de leurs familles, de leurs enfants, que les barrages soient levés pour que les parents puissent donner à manger à leurs enfants, que ces derniers puissent retourner à l'école, que les entreprises puissent fonctionner pour payer les salaires de leurs proches à la fin du mois...



Qui pourra le faire, si ce n'est eux?



Un peu de courage, messieurs/dames...