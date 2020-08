A la Une ... Pierrot Dupuy - Un colonel de gendarmerie réunionnais nommé conseiller sécurité de Sébastien Lecornu

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 30 Août 2020 à 23:02 | Lu 97 fois





En fait, il ne s'agissait là que de l'ossature du cabinet, qui va être complétée au fur et à mesure.



Les premiers à en faire partie sont ceux qui ont suivi Sébastien Lecornu depuis son dernier ministère. Leur profil avait déjà fait l'objet d'un contrôle lors de leur première nomination et ils étaient donc opérationnels immédiatement. Les autres vont arriver au fur et à mesure.



C'est ainsi que nous avons appris qu'un Réunionnais va rejoindre le cabinet dans les prochains jours en tant que conseiller sécurité. Il s'agit du colonel de gendarmerie Nicolas Garrier, qui occupait jusque là les fonctions de commandement du groupement d'Ile et Vilaine.



Nicolas Garrier est un pur produit de la méritocratie républicaine. Originaire de la Réunion où il a sa famille et sa belle-famille, il a effectué sa scolarité à l’école militaire préparatoire du Tampon (EMPR) jusqu’à la seconde avant de rejoindre le lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole. Il y a préparé le concours de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr dont il est sorti en 2000 (promotion de la France combattante – 1997/2000).



Et un autre Réunionnais va bientôt rejoindre le service communication auprès du directeur de la communication, Zian Gebran.



