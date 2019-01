[Pierrot Dupuy] Trois conditions pour que le Conseil Consultatif Citoyen soit un succès

Ca y est, c'est parti depuis ce matin pour les discussions en vue de la création du Conseil Consultatif Citoyen. Rappelons qu'il s'agit d'une instance voulue par Didier Robert, en réponse aux demandes des Gilets jaunes de davantage de démocratie participative.



D'un mal sortira peut-être un bien. En tous les cas, espérons-le et croisons les doigts en vue de la réussite de cette nouvelle structure.



Restent beaucoup d'interrogations quant à son organisation.



Un tirage au sort sur les listes électorales



En ce qui me concerne, je pense que la formule la plus équitable serait un tirage au sort sur les listes électorales.



Ainsi, tous les citoyens qui ont manifesté leur intention de participer à la vie démocratique de la société auraient leur chance.



Mais ce n'est pas suffisant. Il faut à mon avis rajouter quelques critères supplémentaires.



Un casier judiciaire vierge



Une des revendications principales des Gilets jaunes est la moralisation de la vie publique et l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter à une élection.



La moindre des choses serait qu'on applique la même exigence pour une éventuelle participation au Conseil Consultatif Citoyen.



Une vie politique vierge



L'autre exigence forte des Gilets jaunes était qu'ils ne voulaient pas voir de "politiques" dans leurs manifestations.



Il serait dès lors normal que l'on écarte de ces CCC toute personne s'étant déjà présentée à une élection.



Election qu'elle aurait d'ailleurs probablement perdue puisqu'elle en serait réduite à essayer de rentrer par la petite porte du CCC après s'être vue refuser l'entrée par la grande porte du suffrage universel.



Voilà, si ces trois conditions sont réunies, alors oui, le Conseil Consultatif Citoyen a une chance de s'inscrire durablement et avec succès dans le jeu démocratique de notre île.