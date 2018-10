[Pierrot Dupuy] Thierry Robert va faire une retraite d'une dizaine de jours

Thierry Robert était demeuré invisible hier soir, tout comme son frère Pierrick. Tandis que Bruno Domen, avec une tête des mauvais jours, avait proclamé les résultats des élections dans sa commune.Ce matin, Pierrick Robert a donné une conférence de presse , mais Thierry Robert a continué à briller par son absence. Il a juste donné des nouvelles, via les réseaux sociaux, comme à son habitude.Dans un post sur sa page Facebook, il annonce qu'"après ce moment politique difficile, la 1ère (sic) depuis 10 ans, il est essentiel de prendre du recul. S'isoler pour prendre les bonnes décisions est capital. Je me donne une dizaine de jours pour cela puis je m'exprimerai publiquement".Il en profite également pour "remercier chaleureusement tous les électrices et les électeurs de la 7ème circonscription qui nous ont apporté leur soutien".Et il donne rendez vous à tous ses militants "la semaine prochaine pour un moment convivial, amical et festif".