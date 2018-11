[Pierrot Dupuy] Thierry Robert sort de son trou

Il est des personnages comme ça que l'odeur du faisandé attire.



Thierry Robert, malgré toutes ses promesses de garder le silence, n'a pas pu se retenir. Il a fallu qu'il publie une vidéo sur sa page Facebook pour donner son opinion sur les événements d'hier soir.



Sur l'essentiel de ce qu'il a déclaré, je ne dirai pas grand chose. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion en visionnant la vidéo que je publie ci-dessous pour vous faciliter la tache.



Je ne retiendrai que deux choses.



Comme à son habitude, il fait dans le populisme de bas étage. A l'écouter, on n'aurait pas le droit de critiquer les jeunes casseurs au motif qu'à la Réunion, les prix des produits sont plus cher qu'en métropole, que le chômage y est plus élevé.



L'exemple caricatural du mauvais politicien qui essaie de jouer sur tous les tableaux : je flatte les gilets jaunes dans le sens du poil et en même temps, j'essaie de ne pas me mettre à dos les casseurs, des fois qu'il y aurait parmi eux quelques uns de mes électeurs.



Mais ce que fait mine d'oublier Thierry Robert, c'est que les gilets jaunes manifestaient contre la politique d'Emmanuel Macron, dont il a soutenu et soutient encore la politique.



Mais surtout, il semble leur donner un conseil : arrêtez de bloquer tous les carrefours de l'île. Concentrez vous sur 4 points importants qui suffiraient à bloquer la Réunion.



Dans le genre souffleur sur les braises, on ne fait pas mieux. Et faux cul avec ça...