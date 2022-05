La grande Une Pierrot Dupuy - Thierry Robert met le souk chez les Marcheurs

On connait maintenant les noms des candidats soutenus ou investis par le parti d'Emmanuel Macron à La Réunion. Sauf que la publication du communiqué de presse a provoqué un trouble au sein du parti présidentiel. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 16:18

Une candidate, qui avait été dans un premier temps investie, s'est vue retirer de la liste à l'occasion de la publication d'un deuxième communiqué, une heure plus tard. Pour protéger Thierry Robert dans la 7ème circonscription, selon elle...





21h47 hier soir. Je reçois un mail de Ziad Gebran, le chargé de communication de La République en Marche (maintenant "Renaissance") à Paris, me révélant la liste des candidats investis ou soutenus par le parti présidentiel à La Réunion.Nous le mettons immédiatement en ligne sur Zinfos

À l'intérieur, quelques surprises. Tout d'abord l'investiture reçue par Laurent Virapoullé dans la 5ème circonscription. On le savait proche des Marcheurs. Il a notamment participé de façon très active à l'élaboration du programme de La République en Marche pour La Réunion aux côtés d'Eric Leung. Mais de là à recevoir l'investiture officielle, il y avait un pas. Pas sûr que ce soit le meilleur argument de campagne aujourd'hui de partir à une élection avec la casaque du parti du président de la République...



Certains soutenus, d'autres investis



Pareil pour Eric Leung. Nous avions cru comprendre que celui qui avait été le coordonnateur de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron à La Réunion, et qui est aujourd'hui candidat dans la 6ème circonscription aux côtés de la très médiatique Yolande Calichiama, souhaitait l'être en tant que "société civile" et sans l'investiture ou le soutien du parti. Il s'est manifestement passé quelque chose puisque le voila "soutenu" par LREM...



Soutenu tout comme Audrey Fontaine dans la 2ème circonscription, tandis que Bahil Valy est lui investi dans la 3ème circonscription.



La différence entre "soutenu" et "investi" est simple. Pour être investi, il faut avoir sa carte du parti. Si ce n'est pas le cas, on est juste soutenu.



Et dans ce mail, officiel rappelons-le, apparaissait également le nom d'Hélène Coddeville, investie dans la 7ème circonscription, celle qui comprend une partie de Saint-Paul, Trois Bassins, Saint-Leu, les Avirons et une partie de Saint-Louis.



Hélène Coddeville n'est pas une inconnue chez les Marcheurs. Présidente de l'Union européenne des Femmes, section Réunion-Océan Indien, elle avait été nommée en 2021 par Bachil Valy référente adjointe et porte-parole du parti présidentiel.



Patatras...



Sauf que patatras, très précisément à 22h59, je recevais un deuxième communiqué de presse. Après lecture attentive, je m'apercevais qu'il est identique au premier... sauf que le nom d'Hélène Coddeville a disparu. Tandis que le premier message était supprimé (voir capture d'écran ci-dessus) et que Ziad Gebran nous demandait de modifier l'article qui avait déjà été mis en ligne en conséquence.





Interrogé, Ziad Gebran nous laissait entendre que c'était parce qu'Hélène Coddeville n'avait pu être informée avant l'envoi du communiqué et qu'il reviendrait vers nous demain (aujourd'hui) pour confirmation de son investiture.



Sur intervention de François Bayrou



Plus de nouvelles de Ziad Gebran aujourd'hui. Par contre, Hélène Coddeville nous a contactés ce matin. Très en colère. Après avoir remué ciel et terre à Paris, que ce soit au parti Renaissance (il va bien falloir s'habituer à l'appeler comme ça...) ou à l'Elysée, elle a fini par apprendre que son nom avait été retiré de la liste au dernier moment, après la publication du premier communiqué de presse, à la demande de François Bayrou, le président du MODEM, pour laisser place libre à Thierry Robert dans la circonscription. D'où le second communiqué...



"Un véritable affront"



On se souvient que l'ancien maire de Saint-Leu était à l'époque où il était député membre du MODEM et très proche de François Bayrou. Il l'est manifestement resté, même s'il nous a déclaré au cours d'une interview ne plus avoir sa carte du MODEM.



Je vous laisse imaginer la colère d'Hélène Coddeville. "C'est un véritable affront. On préfère choisir un homme condamné pour harcèlement moral et sexuel plutôt qu'une femme qui se bat depuis toujours pour défendre la cause des femmes"...



Bonjour l'ambiance.



On notera également, dans le même registre, que le parti d'Emmanuel Macron n'a présenté aucun candidat à Saint-Denis et Saint-Pierre. Pour services rendus au cours de la campagne présidentielle, sans doute...



