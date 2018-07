(Pierrot Dupuy) Thierry Robert, futur attaché parlementaire ?

Thierry Robert l'a promis : "Ne croyez pas pour autant, sous prétexte que je n’ai plus de mandats, que je ne parlerai plus de politique".



La plupart des commentateurs politiques sont unanimes: ils imaginent mal Thierry Robert se retirer de la politique pendant les trois ans que durera son purgatoire.



Dans son commentaire, il affirme qu'il continuera à parler de politique. Une allusion sans doute à ses émissions de radio. Mais on voit mal Thierry Robert se contenter de parler.



Quelqu'un qui le connait bien l'imagine déjà se faire embaucher comme directeur de cabinet à la mairie de Saint-Leu, histoire de continuer à être au coeur de l'action. C'est une hypothèse, mais pas la seule.



Dans le cas où il réussirait à faire élire son candidat lors de la prochaine partielle, pourquoi ne pas se faire embaucher comme attaché parlementaire? Il serait ainsi "le député à la place du député", il recevrait la population au nom du député, le véritable élu se contentant d'un rôle de potiche. Un peu comme Bruno Domen à la tête de la mairie de Saint-Leu...