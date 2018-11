(Pierrot Dupuy) Thierry Robert continue à bouder

Commençons d'abord par une bonne nouvelle. Thierry Robert n'a pas fini de bouder. Ca fait un moment qu'on ne l'a plus revu à la mairie de Saint-Leu.



La raison? Il l'a expliqué à quelques proches : "Les Saint-Leusiens ne veulent plus de moi. Du coup, je ne mettrai plus les pieds à la mairie". Comme si, dans son esprit, il punissait ses administrés en agissant de la sorte...



Il n'a pas pour autant renoncé à tenter de tirer les ficelles en coulisses. Simplement, les rencontres avec Bruno Domen se font plus discrètes. A l'abri des regards, dans un local situé derrière l'église du Piton Saint-Leu, me dit-on.



En tant qu'ancien enfant de choeur, peut-être espère-t-il une bienveillance divine?



Toujours est-il que ce sont les employés municipaux qui sont ravis ! Ils n'ont plus à supporter ses cris dans leurs oreilles à longueur de journées...