[Pierrot Dupuy] Thierry Robert bientôt directeur de cabinet à la mairie de St-Leu ?

Au soir des élections législatives dans la 7ème circonscription qui avaient vu son frère Pierrick être battu à plates coutures par Jean-Luc Poudroux, Thierry Robert avait déclaré qu'il s'accordait une dizaine de jours de réflexion avant de faire connaitre sa réaction et les leçons qu'il avait tirées de cette élection.



Ça va bientôt faire 20 jours que les élections sont passées et toujours pas de Thierry Robert à l'horizon.



Cependant, s'il se tait en public, Thierry Robert continue à tirer les ficelles de la marionnette Bruno Domen en coulisses.



Un appel à candidatures a officiellement été lancé pour pourvoir au poste de directeur général adjoint à la mairie de Saint-Leu.



En fait, il s'agit une fois de plus d'une vaste mascarade.



Si vous êtes candidat à ce poste, inutile d'envoyer votre CV. Les dés sont pipés d'avance.



C'est Karine Nabénéza, l'actuelle directrice de cabinet qui se verrait attribuer le poste, qu'elle avait d'ailleurs déjà occupé dans le passé.



Ce qui libèrerait son poste de directrice de cabinet, sur lequel Bruno Domen nommerait Thierry Robert qui ne se fait guère d'illusions sur ses chances de rester conseiller municipal à la suite du recours d'un administré qui s'étonnait qu'il puisse conserver ce poste alors même que l'ancien député avait été déclaré inéligible par le conseil constitutionnel.



Ainsi, Thierry Robert pourra continuer à être le véritable maire de Saint-Leu, Bruno Domen n'étant là que pour la façade.



Et il se dit qu'il en profiterait pour régler ses comptes avec le personnel communal et faire payer très cher ceux qui ont osé ne pas voter pour Pierrick Robert.



Il risque d'avoir du boulot car, selon certaines estimations internes, cela concernerait une très grosse majorité de ce personnel communal.