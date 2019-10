[Pierrot Dupuy] Thierry Robert a-t-il volé une moto de la mairie de St-Leu ?

En 2015, la mairie de Saint-Leu a acheté une grosse moto, plus précisément une Yamaha 500 T-Max d'une valeur de 13.000 euros.



Elle servait entre autres au maire Thierry Robert pour certains de ses déplacements, afin d'éviter les embouteillages.



C'est ainsi qu'elle a fini par atterrir dans le garage de sa maison située à l'Entre-Deux.



Depuis son départ de la mairie, la municipalité a essayé à de nombreuses reprises de récupérer l'engin.



Officiellement, Thierry Robert ne dit pas non. Mais à chaque fois qu'un employé communal s'est présenté à son domicile, il a trouvé un argument pour ne pas le faire.



Dernier argument en date : les pneus de la moto seraient percés et la moto ne fonctionnerait plus.



Outre le fait qu'il était de sa responsabilité de rapporter l'engin à la mairie dès qu'il a quitté ses fonctions, il lui appartenait de le remettre en état de marche, dans l'état où il l'avait trouvé quand il l'a emprunté.



Sinon, en droit, le fait de conserver par-devers soi, contre la volonté de son propriétaire, un objet qui ne vous appartient pas s'appelle ni plus ni moins qu'un vol.