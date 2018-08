[Pierrot Dupuy] Thierry Robert a failli réussir le transfert de l’année au mercato politique

Tout ça pour ça, serais-je tenté de dire. Le suspense insoutenable a donc pris fin vendredi aux alentours de 15h30. Le candidat soutenu par Thierry Robert dans la législative partielle de la 7ème circonscription sera donc Pierrick, son frère.



Personnellement, je le pensais dès le départ. Des proches de Thierry m’avaient dit : « Tu verras, ce sera Pierrick. Pour Thierry, la famille passe avant tout. Et puis, il a besoin de quelqu’un de fiable, qui lui obéisse au doigt et à l’oeil ».



D’autres pensaient que ce serait Bruno Domen, le fidèle maire de Saint-Leu. Ca aurait pu être un bon candidat mais le poste qu’il a occupé au Cabinet de Joseph Sinimalé au TCO l’en empêchait. Sa gourmandise et son avidité lui coûtent cher. On ne peut s’arranger, avec le soutien actif de Thierry Robert, pour toucher un salaire de plus de 5.500€ brut par mois pour une présence furtive une fois par semaine au TCO -autrement dit un emploi quasi-fictif- et en même temps vouloir devenir député. Le beurre et l’argent du beurre, ce n’est que dans les contes pour enfants...



Mais alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps, me direz-vous ? Parce que, jusqu’au bout, Thierry Robert a espéré réaliser le transfert du siècle au mercato politique. Jusqu’à la dernière minute, il a espéré obtenir l’accord de Sandra Sinimalé pour représenter le LPA.



Ce n’aurait d’ailleurs été qu’une demi-surprise. Rappelez-vous, il y a un peu plus d’un an, au second tour des législatives, celle qui était à l’époque soutenue par Les Républicains avait appelé à voter pour Thierry Robert. Ce qui avait d’ailleurs été le point de départ des rumeurs sur un rapprochement entre Michel Fontaine, le patron des Républicains, et Thierry Robert. C’est connu, en politique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis...



Cette rumeur de Sandra Sinimalé candidate a trouvé un début de confirmation avec la publication mercredi soir par Thierry Robert ,sur sa page Facebook, d’une photo où l’on voit la fille du maire de Saint-Paul à ses côtés, lors d’une réunion de militants.



Chez Thierry Robert, rien n’est anodin. En publiant cette photo, c’est un message qu’il souhaitait faire passer.



Au final, on l’a vu, elle ne sera pas candidate et c’est Pierrick qui va s’y coller. Que s’est-il passé entretemps ? Très probablement, c’est Joseph Sinimalé qui a mis son veto.



Le maire de Saint-Paul est passé maître dans l’art du « carte rouge, carte noire ». Je dis blanc devant et je fais noir par derrière. Ce n’est pas Fabrice Marouvin qui dire le contraire, lui qui avait officiellement le soutien de Joseph Sinimalé il y a un an lors des dernières législatives mais qui, en regardant attentivement les résultats des deux cantons saint-paulois au lendemain des élections, s’est aperçu que « Loulou » avait massivement fait voter ses proches pour Thierry Robert.



C’est connu de tout le monde dans le milieu politique et c’est même devenu un sujet de plaisanterie. Reste que cette fois, Joseph Sinimalé s’est rendu compte qu’il jouait gros. Très gros même. En laissant sa fille Sandra être la candidate de Thierry Robert, il affichait officiellement son soutien à l’ex-maire de Saint-Leu. Ce qui revenait à déclarer la guerre à Didier Robert et donc à prendre le risque de voir la Région fermer le robinet à subventions. Or, tant la mairie de Saint-Paul que le TCO ne peuvent vivre sans l’aide de la Région.



Sini a donc gagné un peu de temps. Mais qu’il ne se fasse aucune illusion. Il se doute bien que les résultats dans les deux cantons saint-paulois vont être examinés à la loupe et pas sûr qu’on lui pardonne une nouvelle trahison...