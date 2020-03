[Pierrot Dupuy] "Tentative d'empoisonnement" au coronavirus : Elle veut faire voyager incognito son fils malade

Ce matin, j'ai reçu un mail d'un ami. Il était très en colère.



Son fils travaille dans une société, à La Réunion.



Hier matin, à 9h, son patron, qui était rentré de métropole la veille, a organisé une réunion avec l'ensemble du personnel.



En arrivant, il veut serrer la main de chaque employé. Refus de ces derniers, ce qui le scandalise.



Bonjour l'ambiance !



Mais ce n'est que le début. Le pire est à venir.



La discussion suit son cours et voilà qu'une employée révèle que son fils a attrapé le coronavirus en métropole et qu'elle souhaite le faire rentrer à La Réunion.



Comme excuse, elle affirme être "une maman poule" et qu'elle veut l'avoir près d'elle pour pouvoir s'en occuper.



Devant la vague d'indignation de ses collègues, elle croit se dédouaner en expliquant qu'elle ne le déclarera pas atteint, de façon à ce qu'il puisse voyager tranquillement.



Ce qui fait dire à mon ami : "Sans contrôle au départ et à l’arrivée voila un nouveau contaminant qui va arriver sur l’ile avec un tas de voisins qui vont transmettre à leur tour: ON N’ARRÊTE PAS LA CONNERIE DES GENS. Il s’agit là d’un cas typique d’empoisonnement volontaire de la communauté".



Si une plainte devait être déposée, pas sûr que le procureur retienne la tentative d'empoisonnement. En effet, en droit français, la cour de Cassation (qui a eu à se prononcer notamment dans des l'affaire du sang contaminé ou encore dans des affaires où des malades ont caché leur séropositivité au sida à leur partenaire, sans pour autant désirer leur mort) a imposé une intention homicide pour que soit constitué le crime d'empoisonnement. Ici, on ne peut raisonnablement pas dire que cette femme a fait voyager son fils dans l'intention de tuer les autres passagers de l'avion ou les Réunionnais qu'il côtoierait une fois rentré dans l'ile.



Mais à tout le moins le délit de mise en danger de la vie d'autrui nous parait évident...