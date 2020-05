La grande Une [Pierrot Dupuy] St-Paul : Cyrille Hamilcaro nommé directeur de cabinet de Joseph Sinimalé à la mairie

La nouvelle circulait sous le manteau de manière officieuse depuis vendredi. Mais difficile d'en obtenir confirmation, week-end oblige.



Cette confirmation vient de tomber par la voix d'Emmanuel Séraphin, le leader de l'opposition saint-pauloise, sur sa page Facebook : Cyrille Hamilcaro vient d'être embauché à la mairie de Saint-Paul au poste de directeur de cabinet, un poste vacant depuis de longues années.



Rappelons que Cyrille Hamilcaro est toujours en lice pour le poste de maire de la commune de Saint-Louis.



Cette nomination n'est qu'une demi-surprise : l'ancien maire de Saint-Louis est connu pour être l'un des plus fins tacticiens politiques de La Réunion. Pas étonnant que Joseph Sinimalé ait pensé à lui pour le sortir de la mauvaise posture dans laquelle il se trouve depuis le soir du premier tour où il a été nettement distancé par Huguette Bello.



Réputé très proche de Fabrice Marouvin, dont il fut même directeur de campagne lors des législatives, la venue de Cyrille Hamilcaro à Saint-Paul a très probablement été facilitée par le rapprochement entre Fabrice Marouvin et Joseph Sinimalé. On a souvent vu l'adjoint sur le terrain lors de cette période de confinement et c'est souvent lui qui portait la parole de la mairie dans les médias.