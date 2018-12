A la Une ... [Pierrot Dupuy] Souvent Yves Montrouge varie et bien fol est qui s’y fie





Il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ou plutôt que celui qui, aveuglé par ses partis-pris ou sa haine, voit tout au travers d’un prisme déformant.



Du coup, il va m’obliger, une fois de plus, à mettre les points sur les i.



En attendant peut-être un jour de révéler les vraies raisons de sa haine à l’encontre du président de Région, lui qui en était à une époque un des plus grands admirateurs. Souvent Yves Montrouge varie et bien fol est qui s’y fie…



Revenons-en à nos moutons.



Ainsi donc, j’aurais pris la défense de Didier Robert. Yves Montrouge devrait apprendre à lire.



D’abord, je n’ai pas à prendre la défense de Didier Robert. Il est bien assez grand pour le faire tout seul.



Il est normal qu'un homme public prenne des coups



Deuxièmement, quand on est un homme public et qu’on accepte de se placer sous les feux des projecteurs, avec tous les avantages qui vont avec, il faut accepter de prendre des coups. Ça fait malheureusement partie de la règle du jeu.



Il m'arrive moi-même, toutes proportions gardées, de me faire "allumer" dans les commentaires sur Zinfos et consignes ont été passées de les publier, du moment qu'elles restent dans les limites fixées par la loi sur la diffamation ou l'injure, car j'estime que si je dispose d'un espace de liberté au travers duquel j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, il est normal que les lecteurs de Zinfos disposent de la même liberté.



La seule limite que je mette est la famille. Il est inadmissible que des casseurs soient venus assiéger trois soirs de suite la maison familiale du président de Région, aient à chaque fois tenté d’y mettre le feu et aient essayé d’empêcher les pompiers d’intervenir. Lesquels n’ont pu mettre fin aux débuts d’incendie que sous la protection des policiers.



Ensuite, dans cet édito, j’ai au contraire pris la défense de mon collègue du Quotidien. Avec un bémol cependant. Non pas sur le fond de l’article, mais sur le choix de la date de parution. J’ai estimé, et je n’ai pas changé d’opinion sur le sujet, que le journal du Chaudron aurait pu attendre quelques jours avant de le publier, le temps que les choses se calment. Et je faisais référence à des tentatives de barrages le jour de la parution, preuve s’il en était que le feu couvait encore sous la braise et que cet article risquait de le ranimer.



Pourquoi Zinfos a conservé l'article en ligne



Enfin, et pour que les choses soient totalement claires, je n’approuve pas les plaintes contre Freedom et ImazPress qui, dans cette affaire, n’ont fait que leur boulot. Et j’avoue ne pas comprendre pourquoi ils ont retiré les articles de leurs sites.



A Zinfos, nous avons fait un article très tôt le matin pour évoquer les révélations contenues dans l’article du Quotidien. C’est normal et nous n’avons fait que notre travail de journalistes.



Puis, quand est arrivé le communiqué de la Région, dénonçant le contenu de l’article et annonçant qu’une plainte était portée contre Le Quotidien, nous l’avons publié également.



Et enfin, nous avons rendu compte de la conférence de presse de Didier Robert, au travers d’un article et d’un live en direct.



Pourquoi Freedom et ImazPress ont-ils retiré leurs articles? N'avaient-ils pas la conscience tranquille? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'estime qu'ils ont eu tort de le faire.



Voilà la vérité. Et désolé si elle ne correspond pas exactement aux délires obsessionnels d’Yves Montrouge…

